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Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Sultanbeyli’de 7 Ocak 2021’de uyuyan eşi Hatice Soysal’ı (39) boynundan bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldüren Adnan Soysal (36) cezada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Soysal son sözünde "Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim" dedi.

Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Ekleme: 4.11.2021 - 14:40 Güncelleme: 4.11.2021 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu 2.. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Kütük ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da yer aldı.

Mahkeme Başkanı Dursun Kaya, sanığın akli dengesine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan rapor geldiğini söyledi. Başkan, rapora göre sanık Adnan Soysal'da antisosyal kişilik bozukluğu tanısı olduğunu fakat bu tanının Soysal'ın cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığı yönünde tespit yapıldığını söyledi. Sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Küçük, sanığa verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti KADEM avukatı Işıl İlgin Oktay verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti. Oktay, 'Suçun canavarca hisle işlendiğini, sanığın tasarlayarak öldürdüğünü düşünüyoruz. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz' dedi.

'BEN EŞİMİ ZEVK ALARAK ÖLDÜRMEDİM'

Son sözü sorulan sanık Adnan Soysal ise 'Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim. Ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetindeyim' dedi. Mahkeme heyeti sanık Adnan Soysal'ı 'Beden bakımından kendini savunmayacak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada
takdiri indirim uygulamadı.



ŞİDDETE MARUZ KALAN TÜM KADINLARIN KADEM OLARAK YANINDAYIZ

Duruşmanın ardından KADEM adına açıklama yapan Avukat Işıl İlgin Oktay, KADEM olarak sanığın en ağır şekilde ceza alması için dava sürecinde mücadele ettiklerini belirterek
'Kadına yönelik şiddet kapsamında merhum Hatice Soysal'ın ve yakınlarının ve şiddete maruz kalan tüm kadınların KADEM olarak yanındayız. Kadın erkek herkes için adaleti savunan KADEM olarak bizler adaletin sağlanması ve faillerin hak ettiği, en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için hem bu davada hem de benzer davalarda sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sultanbeyli'de 7 Ocak 2021'de Adnan Soysal'ın (36) uyuyan eşi Hatice Soysal'ı önce boynundan bıçakladığı ardından yastıkla boğduğu öne sürülerek 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Adnan Soysal savunmasında borcu olduğu için intihar edeceğini, eşi Hatice Soysal'ın kendisine 'Kendini öldürürsen beni de öldür, yoksa sana hakkımı helal etmem' dediğini öne sürmüştü. Sanık Soysal, olay gecesi kulağına 'Gelin artık ölün' diye bir ses duyar gibi olduğunu ileri sürerek uyuyan eşini ekmek bıçağıyla bıçakladığını ve eşinin eşarbıyla
boğduğunu itiraf etmişti. Soysal savunmasında eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini, eve giren polislerin engel olduğunu iddia ederek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde kendine geldiğini söylemişti. Soysal, savunmasında 'Allah tez zamanda canımı alsın tek istediğim bu. Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum' demişti.
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Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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