Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi ABD'den YPG/PKK'ya 50 TIR'lık silah desteği!

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekatlarının ardından Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyona hazırlanıyor. Suların giderek ısındığı bölgede terör örgütü YPG/PKK'nın taciz ve provokasyonlarına misli ile karşılık veriliyor. Başkan Erdoğan'ın, 'Bir gece ansızın' olarak tanımladığı harekat için her an düğmeye basılabileceği belirtiliyor. Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile arasına bir türlü mesafe koyamayan ABD yeni bir skandala imza attı. Türkiye'nin olası harekatı öncesi YPG/PKK'ya 50 TIR'lık silah ve mühimmat gönderildi.ABD'DEN YPG/PKK'YA LOJİSTİK MALZEME VE SİLAH DESTEĞİTürkiye'nin operasyonu öncesi YPG/PKK'ya ABD desteği geldi. Terör örgütünün kontrolündeki Kamışlı'ya 50 TIR'lık bir konvoy giriş yaptı. Konvoyda silah ve lojistik malemelerin bulunduğu bildirildi.ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ BİTMİYORÖte yandan yaşanan bu durum sonrası ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi.YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı.Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.