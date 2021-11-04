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Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Çilem Doğan yeniden cezaevine giriyor...

Çilem Doğan, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u öldürmüştü. Çilem Doğan yargılama sırasında kefaletle serbest bırakıldı. Ancak yerel mahkemenin 15 yıl hapis cezasını Yargıtay onayınca Çilem Doğan için yeniden cezaevi yolu gözüktü. Doğan kararın ardından yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm, ama bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler" ifadelerini kullandı.İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 4.11.2021 - 12:32 Güncelleme: 4.11.2021 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Çilem Doğan yeniden cezaevine giriyor...Adana'da, kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan'a (30) yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Yargılama sırasında kefaletle serbest bırakılan ancak onama kararıyla yeniden cezaevine girecek olan Doğan, 'Aslında beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler' dedi.

Ev kadını Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

'8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU MAHKUM ETTİLER'

Hapis cezasının onanmasının ardından DHA'ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, 'Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek.

Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız' dedi.

Doğan'ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu'na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.
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