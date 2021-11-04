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Türkiye'deki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarruf

Türkiye’de yerli üretim süpürge makinesinin üretilmeye başlamasıyla sokaklardaki temizliğin rahatladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, "KADEME firması ile anlaşarak Türkiye sokaklarına göre süpürge makinesi üretme kararı verdik. Bu sayede hem kendi aracımızı ürettik, hem de dış ülkelere bağımlı olmaktan kurtulduk. Böylece 12 milyon lira da tasarruf etmiş olduk" dedi.

Ekleme: 4.11.2021 - 12:43 Güncelleme: 4.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'deki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarrufBeyoğlu sokaklarının önceden ithal süpürge makineleriyle temizlendiğini belirten Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, 2005'ten beri Türkiye'de yerli üretim süpürge makinelerinin devreye geçmesiyle yerli makine kullanmaya başladıklarını söyledi.

İthal araçlarla yerli araçların arasında inanılmaz fiyat farkı olduğunu vurgulayan Akpınar, 'Fiyatlar bizim üretmeye başlamamızla yarıya indi. Önceden ithal araçlarda herhangi bir arıza olduğunda yedek parçaları dışardan almak zorunda kalıyorduk. Eğer almazsak garantisi bitiyordu. Bu parçalar da çok pahalıydı. Ama yüzde 96 yerli araçlarımızla bu sorunların hepsini ortadan kaldırdık. Büyük tasarruf ettik' açıklamasını yaptı.

İTHAL 175 BİN EURO İKEN YERLİ 85 BİN EURO

Şu ana kadar kullanılan ithal araçların 175 bin euro olduğunu belirten Akpınar, yerli üretim araçlarda bunun 85 bin euroya düştüğünü söyledi.

Akpınar, 'Bu araçları mühendis ve çalışanlar birlikte tasarladı. Aracın rahat olup olmadığı personele tek tek soruldu. Kullanılan araçlarımızla ilgili personelimiz, kendini geliştirdi. Araç yapılırken özellikle ‘Türkiye şartlarında ne şekil çalışır, zorlukları nelerdir' gibi sorulara odaklandık. Yerli üretim araçları, bizim sokaklarımızın bazıları yüzde 5 yüzde 7 eğimli. Bu eğimli sokaklarda bile çok rahat çalışabilecek pozisyona geldik” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLER ÇOĞALSIN

Yerli araçları ilk Beyoğlu Belediyesi'nin kullanmaya başladığını ifade eden Akpınar şunları söyledi:
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