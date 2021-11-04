Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmak istemeyen CHP tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan PKK'ya adeta kalkan olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'nin il örgütleri de eli kanlı isimler için adeta seferberlik başlattı. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, “Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı” dedi.

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye 'hayır' oyu verereksınırda yuvalanan hain terör örgütü PKK'ya adeta kalkan olmuştu.İL ÖRGÜTLERİ HDPKK İÇİN AĞLIYORCHP'nin terör örgütü PKK'ya kalkan olarak tezkereye 'hayır' demesinin ardından il örgütleride genel merkezinden izinden gidiyor.DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALICHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terörörgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, 'Selahattin Demirtaş serbestbırakılmalı' dedi.DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSINCHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, il ve ilçe örgütlerinin katıldığı İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP eski Eş Genel Başkanı SelahattinDemirtaş için 'Ben hukukçu falan değilim ama şahsi düşüncemi soruyorsanız evetserbest bırakılmalı, içeriden çıkamayışının kararı siyasi bir karar, Avrupa İnsanHakları Mahkemesi de onayladı' ifadelerini kullandı.