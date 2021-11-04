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Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmak istemeyen CHP tezkereye 'hayır' oyu vererek sınırda yuvalanan PKK'ya adeta kalkan olmuştu. Yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'nin il örgütleri de eli kanlı isimler için adeta seferberlik başlattı. CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, “Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı” dedi.

Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
Ekleme: 4.11.2021 - 10:32 Güncelleme: 4.11.2021 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
Terörün siyasi ayağı HDP'yi kendinden uzaklaştırmamak için tezkereye 'hayır' oyu vererek
sınırda yuvalanan hain terör örgütü PKK'ya adeta kalkan olmuştu.

İL ÖRGÜTLERİ HDPKK İÇİN AĞLIYOR
CHP'nin terör örgütü PKK'ya kalkan olarak tezkereye 'hayır' demesinin ardından il örgütleri
de genel merkezinden izinden gidiyor.

DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, İl Danışma toplantısında kendisinin ve partisinin terör
örgütü PKK ile ilgili yaklaşımını ortaya koydu. Yaşar, 'Selahattin Demirtaş serbest
bırakılmalı' dedi.

DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN

CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar, il ve ilçe örgütlerinin katıldığı İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş için 'Ben hukukçu falan değilim ama şahsi düşüncemi soruyorsanız evet
serbest bırakılmalı, içeriden çıkamayışının kararı siyasi bir karar, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi de onayladı' ifadelerini kullandı.
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Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
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