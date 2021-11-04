TEM'de can pazarı! Trafik kazasında 10 yaralı

Kaza, 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne'den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getirmek için yola çıkan Adnan Yılmaz idaresindeki 22 T 0349 plakalı taksi, Büyükçekmece Bayındır mevkii İstanbul istikametinde önünde seyreden Gürkan Kuran'ın kullandığı akaryakıt dolu tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarptı.YERDE YATAN YARALILARA MONTLARINI ÖRTTÜLERKazada sürücü Adnan Yılmaz ile 9 Afganistan uyruklu yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Polis ekipleri yeni bir kaza meydana gelmemesi için yolda önlem alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.Yaralılar bir süre yerde ambulans beklerken, itfaiye ekipleri ambulans gelene kadar yerde yatan yaralıların üzerine kendi montlarını örttü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTIKazaya karışan taksi çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.