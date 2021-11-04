Selçuk Bayraktar: Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için

T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 incelemeleri için sabah saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Burada beraberindeki heyetle birlikte havalimanında ve kulede incelemelerde bulunan Selçuk Bayraktar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda da bulundu.“TEKNOFEST 2022'yi, Çarşamba Havalimanı'nda yapmayı düşünüyoruz”TEKNOFEST'in yapılacağı alanı inceledikten sonra açıklamada bulunan Selçuk Bayraktar, “Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberimizdeki heyetle birlikte TEKNOFEST 2022 Samsun için ilk incelemelerimize başladık. Havalimanında yapmayı düşünüyoruz. Yerleşimi, girişleri, çıkışları ve etkinlikleri konuşmak üzere. TEKNOFEST 2021 bittiği gün, TEKNOFEST 2022'nin hazırlıkları başlamıştı. Onlar da yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.“Tüm gayretlerimiz gençlerin geleceği için”Festivalde yapılacak çalışmalardan da bahseden Bayraktar, “Şimdiden sürprizleri söylemem mümkün değil. Zamanı gelince onları kamuoyu ile paylaşırız. TEKNOFEST'e geçen yıl 200 bin gencimiz başvurdu. 50 bin takım şeklinde başvuru oldu. Buradan yetişen öğrenciler sadece İHA'lar, SİHA'lar değil, teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, teknoloji yarışmalarının yüzde 90'ı neredeyse sivil diğer alanlarda biyomedikalden yapay zekaya akıllı ulaşımdan insanlık yararına teknolojilere kadar çok geniş bir yelpazede alanlarda bu yarışmalar yapılıyor. Orada çok daha büyük eserler yapacaklarını göreceğiz genç kardeşlerimizin. Biz de şimdiden TEKNOFEST 2022'yi kocaman bir ekip olarak, aile olarak çalışıyoruz. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ev sahipleri olarak bunun yanında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız da burada. Tüm gayretlerimiz onların geleceği için” şeklinde konuştu.Selçuk Bayraktar'a incelemeler sırasında ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve şehrin idarecileri eşlik etti.Bayraktar havalimanındaki incelemelerin ardından şehrin yöneticileri ile bir toplantı yapacak ve SAMÜ Ballıca Kampüsü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde basın açıklamasında bulunacak.