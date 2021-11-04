Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!

Türkiye'de yaşayan 'Abdülhakim' isimli Çeçen komutana yönelik suikast planı yapan 6 kişilik Rus casus şebekesinin talimat aldığı Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'un 20 yılda 5 suikast ve 1 suikast girişimi olayında yer aldığı ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına göre MİT'in deşifre ettiği 6 kişilik Rus casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev, Çeçenistan yönetimine yakın olan ve Rus Duma'sında milletvekili olan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov'la görüşerek suikast talimatını aldı.Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni olan Delimkhanov hakkında 2009'da Çeçen muhalif Umar İsrailov ve Dubai'de Çeçen muhalif Sulim Yamadaev suikastlarınıazmettirdiği gerekçesiyle Interpol tarafından arama kararı çıkarılmıştı.Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un korumalarından olan İsrailov, Viyana'da 13 Ocak 2009'da gündüz saatlerinde öldürülmüştü. Ordudan atılarak Rusya'ya sığınan vekardeşi Ruslan Yamadev'in Eylül 2008'de öldürülmesinden Kadirov'u sorumlu tutan Yamadaev ise, kardeşinin ölümünden 7 ay sonra Dubai'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.DUKUZOV TAŞERONTürkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik suikast talimatını veren diğer isim olan Kazbek Dukuzov ise, Delimkhanov'un taşeron olarak kullandığı bir isim olarak dikkat çekiyor.Takip edilen Çeçenlerin gizlice çekilmiş görüntüleri, şüphelilerin cep telefonundan çıkmıştı.Dukuzov, 2004'te Rus kökenli ABD vatandaşı olan Forbes Rusya'nın baş editörü Paul Klebnikov'a, aynı yıl Çeçenistan eski başbakan yardımcılarından Yan Sergunin'e, 2020'deAvusturya Viyana şehrindeki Çeçen muhalif 'Anzor' kod adlı Mamekhan Umarov'a ve 2020'de Rusya karşıtı gazeteci Giorgi Gabunia'ya yönelik gerçekleştirilen suikast eylemlerininorganizatörlüğünü yapan bir isimdi.