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Rögar kapağından alev çıkıyor: Doğalgaz sızıntısı iddiası

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde rögar kapağının altından çıkan alev, mahalleliyi tedinrgin etti. Doğalgaz sızıntısı olduğunu öne süren mahalle muhtarı Murat Gülbasan, "Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda" dedi.

Ekleme: 4.11.2021 - 11:26 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Rögar kapağından alev çıkıyor: Doğalgaz sızıntısı iddiasıElazığ'da bulunan Hicret Mahallesi'nde iddiaya göre rögar kapağının altından 2 gündür zaman zaman alev çıkmaya başladı.

Akşam saatlerinde tekrar rögar kapağının bulunduğu alandan alevlerin yükselmesi mahallede endişiye artttırdı.

Mahalle muhtarı Murat Gülbasan, telefon hattının da bulunduğu rögar kapağının altında doğalgaz sızıntısı olduğunu öne sürdü, görevlilerin olaya müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Gülbasan, "Şu an telefon hatlarının bulunduğu rögar kapağının altından doğalgaz sızıntısı nedeniyle alev çıkıyor, 2 gündür yanıyor. Yetkililer bir an evvel buraya müdahale etsin. Doğalgaz ekipleri aşağıda çalışmışlar ama zannedersem kaçağı bulamamışlar. Büyük bir tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımız bu konudan dolayı tedirgin durumda. Gerekenin yapılmasını çok acil bir şekilde istiyoruz" dedi.
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