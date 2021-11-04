Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı

2015 yılında İzmir'de metroda seyahat eden inşaat işçisi Ali Uçar, ayağındaki terliklerle alay konusu oldu.Karşısında oturan bir kişinin fotoğrafını çekip, kendi sosyal medya hesabında yayınlamasıyla beraber bir anda gündem olan Ali Uçar'a, destek mesajları yağmıştı.Bir kadın, kitap okuyan Ali Uçar'ın fotoğrafını gizlice çekerek sosyal medyada, 'Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım.' notu ile paylaşmıştı.Sayfa: 176KİTAPTAN...Aldous Huxley Alduos Huxley'nin bu sözü yaşanmışlıktan alıntıdır aslında ve insanlık yok olmadığı müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.Çünkü insanlardaki farklılıklar hep bir önyargıyı da beraberinde getirmiştir. İnsan, kendine benzemeyene, kendinden olmayana ve faklılıklarıyla yaşayanlara karşı hep bir acımasızlık içerisindedir ve bu nedenledir ki hep yanılır.Bu kitap belki de bir yanılgının en güzel cevabıdır okurlara. Umutsuzluğun, ürkekliğin, dostluğun, inancın ve en çok da aşk'ın en güzel hâliyle örneklendiği bu kitap, yüreğimize dokunacak cinsten...'PARAM YETTİĞİNCE KİTAP ALIYORUM'Ali Uçar, kendisiyle alay edenlere kişisel Facebook hesabından;sözleriyle yanıt vermişti.