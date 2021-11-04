  • USD: 9,66 - 9,67
  • EURO: 11,19 - 11,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı

İzmir'de metroda seyahat ederken bir kadının alay konusu olan, ayağındaki terliklerle kitap okuyan inşaat işçisi Ali Uçar, Kitap Dokununca Yüreğe isimli kitap yazdı.

Ekleme: 4.11.2021 - 13:18 Güncelleme: 4.11.2021 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Metroda terlikle kitap okudu diye dalga konusu olan Ali Uçar, kitap yazdı2015 yılında İzmir'de metroda seyahat eden inşaat işçisi Ali Uçar, ayağındaki terliklerle alay konusu oldu.

Karşısında oturan bir kişinin fotoğrafını çekip, kendi sosyal medya hesabında yayınlamasıyla beraber bir anda gündem olan Ali Uçar'a, destek mesajları yağmıştı.

Bir kadın, kitap okuyan Ali Uçar'ın fotoğrafını gizlice çekerek sosyal medyada, 'Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım.' notu ile paylaşmıştı.


Sayfa: 176

KİTAPTAN...

'Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkûm oluyorsun. Yalnız olana acımasız davranıyorlar.” Aldous Huxley Alduos Huxley'nin bu sözü yaşanmışlıktan alıntıdır aslında ve insanlık yok olmadığı müddetçe geçerliliğini koruyacaktır.

Çünkü insanlardaki farklılıklar hep bir önyargıyı da beraberinde getirmiştir. İnsan, kendine benzemeyene, kendinden olmayana ve faklılıklarıyla yaşayanlara karşı hep bir acımasızlık içerisindedir ve bu nedenledir ki hep yanılır.

Bu kitap belki de bir yanılgının en güzel cevabıdır okurlara. Umutsuzluğun, ürkekliğin, dostluğun, inancın ve en çok da aşk'ın en güzel hâliyle örneklendiği bu kitap, yüreğimize dokunacak cinsten...

'PARAM YETTİĞİNCE KİTAP ALIYORUM'
Ali Uçar, kendisiyle alay edenlere kişisel Facebook hesabından; 'Çalmıyorum, çalışarak kazanıyor, param yettiğince kitap almaya kütüphaneye gitmeye çalışıyorum.' sözleriyle yanıt vermişti.
MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında
CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı
Uyuyan eşini bıçaklayarak öldürdü! Cani Adnan Soysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Selçuk Bayraktar: Tüm gayretlerimiz gençlerimizin geleceği için
CNN'in üst düzey isminin gizli kamera görüntüleri çıktı! Trump...
Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul'a getirilen Fatih Aydın...
Emin Çölaşan'ın başörtüsü hazımsızlığı: Erdoğan’a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
CHP'li Antalya Belediyesi'nde eşkıyalık! Tatlı yedi diye zorla otopark ücreti ödetildi!
'Böyle baba olmaz olsun': 500 lira nafaka istediği kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Milyonlara iş fırsatı olacak! Yol haritası hazırlandı: 14.5 milyar TL destek geliyor
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!
Başkan Erdoğan: Bir dönüm noktası teşkil edecektir
Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdi!
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...
Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek
Bakan Çavuşoğlu'nan ABD açıklaması: Teklif Biden tarafından geldi...
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi ABD'den YPG/PKK'ya 50 TIR'lık silah desteği!
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!
İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Yerli otomobil yükleniyor: TOGG’un fabrikasının kaba inşaatı bir aya tamam

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu

Türk avukat Merve Bakdur'a Everest'te tuzak! Hastanede rehin alındı: Türk yetkililer ve THY sayesinde kurtuldu