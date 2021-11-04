Koronavirüs hapına ilk onay! İngiltere duyurdu

İngiltere ilaç düzenleyicisi, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen koronavirüs hapını onayladığını açıkladı.Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen kcoronavirüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, koronavirüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.VİRÜSÜN GENETİK KODLARINI BOZUYORŞirketin bulaşıcı hastalıklar ve aşılar bölümünün başındaki isim olan Jay Gobler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geliştirdikleri ilacın aşılardan farklı olduğunu, aşıların aksine virüsün spike proteinini hedef almadığını belirtmişti.Gobler bu özelliği sayesinde ilacın virüs insan vücudunda gelişmeye devam ederken de aynı derecede etkili olduğunun altını çizmişti.Koronavirüsün kendi kopyalarını oluşturmasını sağlayan bir enzim olan viral polimerazı hedef alan ilaç virüsün genetik kodlarını bozarak onunla mücadele ediyor.EN ÇOK 'ERKEN DÖNEMDE' ETKİ EDİYORŞirketten yapılan açıklamaya göre, ilaç en çok erken enfeksiyon döneminde uygulandığında etkili oluyor.Şirket tarafından yapılan çalışmaya göre, ilaç yeni Kovid-19 teşhisi konan hastaların hastaneye yatırılma şansını yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıyor.