İki evden 400 bin TL’lik çalıntı eşya çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Tablakaya ve Harman Mahallesi’nde bulunan 2 adrese operasyon düzenledi.ÇOK SAYIDA ÇALINTI EŞYA ELE GEÇİRİLDİOperasyon kapsamında evde arama yapan ekipler, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kısa dipçikli tüfek, 10 adet LCD televizyon, 46 adet 12 kalibre çapında tüfek kartuşu, 43 adet farklı markalarda telefon, 5 adet bisiklet, 1 adet jeneratör, çok sayıda inşaatlarda kullanılan alet takımı, çok sayıda el dokuma halısı, çok sayıda kamera kayıt cihazı, uydu alıcısı ve antika olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.EŞYALARIN DEĞERİ: 400 BİN LİRAEle geçirilen malzemelere el konulurken, malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu öğrenildi. Ayrıca, malzemelerin sahiplerinin tespit edilmesi çalışması devam ediyor.