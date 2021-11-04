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İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbetinde 33'üncü kavuşmanın gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan paylaşımında, "Diyarbakır Anneleri’nden Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ‘ÇÖ-KER-TE-CEK'" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Ekleme: 4.11.2021 - 20:50 Güncelleme: 4.11.2021 - 21:03 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı ve 237 ailenin katıldığı oturma eylemi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Evlat nöbetinde bir güzel haber daha; 33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Anneleri’nden, Özlem Anne de bugün, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı da gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini ‘ÇÖ-KER-TE-CEK" ifadelerine yer verdi.

"2021 YILINDA TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 174'E YÜKSELDİ"
Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bahse konu örgüt mensuplarından birinin ailesinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemindedir. Teslim olan örgüt mensupları ile birlikte Diyarbakır’da 33. buluşma gerçekleştirilirken sadece ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 174’e yükseldi” denildi.

İçişleri Bakanı Soylu 'Örgütleri anneler çökertecek' diyerek duyurdu: Evlat nöbetinde bir kavuşma daha
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