Gasbedildiğini söylediği taksicinin yalanı ortaya çıktı

Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan ve hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü, polisin dikkati sayesinde ifadesini değiştirip kendi kendini yaraladığını ve gasbedildiğini söylediği parayı kız arkadaşına verdiğini itiraf etti

Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan ve hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü, polisin dikkati sayesinde ifadesini değiştirip kendi kendini yaraladığını itiraf etti.Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halindeki taksinin içinde darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildiren Yalgan'ın çelişkili yanıtlar verdiğini fark eden polis, Yalgan'ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Alınan bilgeye göre Yalgan, ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldığı kaydedildi.Taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirmiş, taksi takip sisteminden yeri belirlenen taksi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halinde bulunmuştu.Başından yaralanmış olarak bulunan şoför Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.