Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdi!

Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı yürüttüğü bilinçlendirme kampanyası, Fransa'da rahatsızlığa yol açtı.Paris yönetimi, 28 Ekim'de 'Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi, özgürlük başörtüsündedir' sloganıyla başlatılan kampanyaya engel oldu.FRANSA'NIN BAŞÖRTÜLÜ AFİŞ RAHATSIZLIĞIKampanya kapsamında paylaşılan görsellerde başörtülü kadınların ve 'Çeşitliliği kutlayın ve başörtüsüne saygı duyun', 'Özgürlük başörtüsündedir' ve 'Benim başörtüm, benim kararım' şeklindeki yazıların yer alması Fransa'nın tepkisini çekti.'BAŞÖRTÜSÜ TEŞVİK EDİLİYOR, KINIYORUZ'Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, kampanyanın kendisini 'şoke ettiğini' söyleyerek, iptal kararının alındığını duyurdu.Söz konusu girişimin Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia eden Hairy, 'Görselde başörtüsü takmak teşvik ediliyor, bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi.' diye konuştu.AVRUPA KONSEYİ'NDEN GERİ ADIM: PAYLAŞIMLAR SİLİNDİFransa'nın talebinin ardından Avrupa Konseyi, kampanyaya yönelik paylaşımları sildiğini duyurarak, 'Bu paylaşımlar kaldırıldı, projeyi daha iyi bir şekilde sunmayı düşüneceğiz.' açıklamasında bulundu.Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki bir projenin parçası olan kampanyanın amacının çeşitliliğe saygı duyma ve her türlü nefret söylemiyle mücadele etme konularında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.FRANSIZ BASINI: TARTIŞMALI KAMPANYAFransız basınından Le Figaro gazetesi, söz konusu iletişim kampanyasının 'tartışmalı' olduğunu savundu.Haberde, 'Kamuoyuna yansıtılan çeşitli afişler, başörtüsünü bir seçim ve bir insan hakkı olarak sundu. Kampanya, İslami örtünmeyi teşvik etmekle suçlanıyor.' denildi.