Facebook manipülasyonu itiraf etti: Dezenformasyon ve yalan haberleri kaldırmıyoruz

Son dakika haberine göre kısa bir süre önce üst adını Meta olarak değiştiren Facebook'un Türkiye temsilcilerinden skandal bir açıklama geldi. Facebook Türkiye Temsilcisi Sezen Yeşil, dezenformasyon ve asılsız olan haberleri kaldırmadıklarını söyledi. Facebook bu yöntemle sosyal medya manipülasyonu yaptığını adeta itiraf etti.

yeni adıyla Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kezMeclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğübizim için en önemli ilkedir" dedi.Son dakika haberine göre; Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları DirektörüSezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt vebilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz. Asılsız haber varsa dezenformasyona kararverilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bukonuda bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYORYalan haber, manipülasyon ve dezenformasyonun adeta merkezi haline gelen Facebook ileilgili skandallar bununla da bitmiyor. Eski çalışanları tarafından da ifşalanan MarkZuckerberg'in kurduğu Facebook'un insan kaçakçılığına reklam gelirleri nedeniyle de gözyumduğu ortaya çıkmıştı. ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı FrancesHaugen, sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü.ABD Kongresi'nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen'ın ortaya çıkardığı kurum içiyazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insankaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortakoldu.CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beriplatform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerdeFacebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yeraldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.KİŞİSEL VERİLERİ ZIRDIRDIGeçtiğimiz günlerde 500 milyonun üzerinde kullanıcısının verilerini çaldıran Facebook'un busızıntı kapsamında CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'in verilerini de koruyamadığı ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, eposta bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanlarıtarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.