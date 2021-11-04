Facebook manipülasyonu itiraf etti: Dezenformasyon ve yalan haberleri kaldırmıyoruz
Son dakika haberine göre kısa bir süre önce üst adını Meta olarak değiştiren Facebook'un Türkiye temsilcilerinden skandal bir açıklama geldi. Facebook Türkiye Temsilcisi Sezen Yeşil, dezenformasyon ve asılsız olan haberleri kaldırmadıklarını söyledi. Facebook bu yöntemle sosyal medya manipülasyonu yaptığını adeta itiraf etti.
yeni adıyla Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez
Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü
bizim için en önemli ilkedir" dedi.
Son dakika haberine göre; Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü
Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve
bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz. Asılsız haber varsa dezenformasyona karar
verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu
konuda bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.
SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Yalan haber, manipülasyon ve dezenformasyonun adeta merkezi haline gelen Facebook ile
ilgili skandallar bununla da bitmiyor. Eski çalışanları tarafından da ifşalanan Mark
Zuckerberg'in kurduğu Facebook'un insan kaçakçılığına reklam gelirleri nedeniyle de göz
yumduğu ortaya çıkmıştı. ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı Frances
Haugen, sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
ABD Kongresi'nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen'ın ortaya çıkardığı kurum içi
yazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insan
kaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortak
oldu.
CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beri
platform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerde
Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer
aldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.
KİŞİSEL VERİLERİ ZIRDIRDI
Geçtiğimiz günlerde 500 milyonun üzerinde kullanıcısının verilerini çaldıran Facebook'un bu
sızıntı kapsamında CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'in verilerini de koruyamadığı ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, eposta bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları
tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.
Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü
bizim için en önemli ilkedir" dedi.
Son dakika haberine göre; Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü
Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve
bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz. Asılsız haber varsa dezenformasyona karar
verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu
konuda bilgilendiriyoruz" şeklinde konuştu.
SKANDALLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Yalan haber, manipülasyon ve dezenformasyonun adeta merkezi haline gelen Facebook ile
ilgili skandallar bununla da bitmiyor. Eski çalışanları tarafından da ifşalanan Mark
Zuckerberg'in kurduğu Facebook'un insan kaçakçılığına reklam gelirleri nedeniyle de göz
yumduğu ortaya çıkmıştı. ABD Kongresi'nde ifade veren eski Facebook çalışanı Frances
Haugen, sosyal medya devinin yeni kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
ABD Kongresi'nde ifade veren eski çalışan Frances Haugen'ın ortaya çıkardığı kurum içi
yazışma ve belgelere göre, 2018 yılından beri platform üzerinden yapılan insan
kaçakçılığından haberdar olduğu halde Facebook, gerekli önlemleri almayarak suça ortak
oldu.
CNN, yayımlanan Facebook belgelerine dayandırdığı haberinde, kurumun 2018 yılından beri
platform üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığından haberdar olduğunu, iç belgelerde
Facebook üzerinden satılan kadınların bedensel ve cinsel tacize maruz kaldığı bilgisinin yer
aldığını ancak bu yıl başında dahi problemin devam ettiğini gün yüzüne çıkardı.
KİŞİSEL VERİLERİ ZIRDIRDI
Geçtiğimiz günlerde 500 milyonun üzerinde kullanıcısının verilerini çaldıran Facebook'un bu
sızıntı kapsamında CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'in verilerini de koruyamadığı ortaya çıktı. Söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, eposta bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları
tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.