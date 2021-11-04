EYT'liler nasıl emekli olacak sorusu merak edilirken sevindirici haber geldi! EYT'liye yıl ve prim yetecek

Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar yeni düzenleme ile emekli maaşına kavuşabilecek. Emekli maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar emeklilik düzenlemesiniheyecanla bekliyor.Bu konuda Ankara'da bir çalışma yapıldığı haberleri milyonlarca sigortalıyıumutlandırdı.Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'lilerbu düzenlemeyle birlikte yaşa bakılmadan emekli olabilecek.Buna göre; 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için erkeklerde 25,kadınlarda 20 yıl sigortalılık şartı bulunuyor.Bu durumda kadınlar için bu süre dolmuş durumda.