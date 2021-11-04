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Emin Çölaşan'ın başörtüsü hazımsızlığı: Erdoğan’a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile G20 zirvesindeki görüşmesinde tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'nın başörtülü olması, Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ı rahatsız etti. Çölaşan, köşe yazısında "Beyaz türbanlı bir kadın! Demek ki Türkiye'de bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın yokmuş" ifadelerini kullandı.

Emin Çölaşan'ın başörtüsü hazımsızlığı: Erdoğan’a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
Ekleme: 4.11.2021 - 13:38 Güncelleme: 4.11.2021 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Emin Çölaşan'ın başörtüsü hazımsızlığı: Erdoğan’a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya'da düzenlenen G20 zirvesinde bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı’nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alan Fatma Kavakçı da tercüman olarak yer aldı.

KAVAKÇI'YI HEDEF ALDI

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine köşe yazısında yer veren Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Başı açık bir kadın tercüman yokmuş" diyerek Kavakçı'nın başının kapalı olmasını hedef aldı.

"BEYAZ TÜRBANLI BİR KADIN..."

Çölaşan, "Recep Bey’in hemen yanı başında ya da ardında dolanan beyaz türbanlı bir kadın! Tercümanlık görevi ona verilmiş. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti’nde bu görevi üstlenecek başı açık bir kadın, ya da İngilizce bilen bir erkek tercüman yokmuş!" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KRİTİK GÖREV ÜSTLENDİ

Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktorasını yapan Kavakçı, bir süredir Cumhurbaşkanlığı’nda uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor. Ocak 2019 yılında ise Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Kavakçı, birçok görüşmede görev üstlendi. Kavakçı, İstanbul’da 2018 yılında yapılan Dörtlü Suriye zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yapılan görüşmelerde hazır bulundu.

TRUMP'LA GÖRÜŞMEDE TERCÜMAN

2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yapılan G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile yine 2019 yılında Ankara’da Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldiği programda da tercümanlık görevini yine Fatma Kavakçı üstlenmişti.
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Emin Çölaşan'ın başörtüsü hazımsızlığı: Erdoğan’a tercümanlık yapacak başı açık kadın yok muydu?
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