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Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Muş'ta yer alan Şenyayla Askeri Üssü'nde görev yapan askerleri ziyaret ettikten bir gün sonra, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı. Demirtaş'tan 'Değerli dostum' diye bahseden Tanrıkulu paylaşımında, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle…" dedi.

Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
Ekleme: 4.11.2021 - 18:30 Güncelleme: 4.11.2021 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıkan ve "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanan CHP'li Tanrıkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.

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CHP vekili, söz konusu ziyaretin ardından bugün ise terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Değerli dostum' diye bahsettiği Demirtaş'ın kitabının reklamını yapan Tanrıkulu, "Özgür günlerde görüşmek ümidiyle…" notunu düştü.
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Dün sınırdaki askerleri ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu bugün Selahattin Demirtaş'ın kitabının reklamını yaptı
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