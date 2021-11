Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan F-35, Suriye ve ABD ile ortak mekanizma açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile ortak mekanizma kurulması ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek." dedi. Kalın, Suriye'de olası bir harekat için ise, "Sınır güvenliği için TSK her an teyakkuzda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kalın, ABD ile ortak mekanizmanın çok kısa sürede kurulacağını ifade etti. Kalın, F-35'ler ile ilgili ise, "Önceliğimiz programın içinde yer almak. Olmaz ise F-16'lar ile telafi yoluna gidebiliriz" dedi."ABD İLE ORTAK MEKANİZMA ÇOK KISA SÜREDE KURULACAK"Sözcü Kalın, 'ABD ile ortak mekanizma kurulacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. Türk - Amerikan ilişkilerinin olması gereken yerde olması için verilen talimatları yerine getireceğiz. Bölgesel konulardan, Libya olsun Doğu Akdeniz olsun Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede dış politika izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gündeme getirdiği konularla ilgili verimli bir görüşme oldu, bu mekanizma da bunu daha da derinleştirecek"F-35 KONUSU ÇÖZÜLEMİYORSA VAKİT KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"ABD ile yaşanan F-35 krizine değinen Kalın, birinci önceliğin programın içinde yer almak olduğunu, olmuyorsa F-16'lar ile telafi yoluna gidilebileceğini söyledi.Kalın şöyle konuştu:Bizim yaptığımız bir ödeme var. F35 konusu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz.Teknik heyetler gidip gelmeye başladılar. Birinci tercihimiz F35 programı içersinde bulunmaktır.Yönetimin bu konudaki olumlu tavrı not edildi, bu konuda mesafe almayı arzu ediyoruz.Son yıllarda artık biz kendi SİHA'larımızı yapar hale geldik. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İş birliği imkanının olduğu ortamlarda da işbirliğine devam edeceğiz.Umarım Kongre'de bir karşı duruş olmaz. Şu anda dünya siyasetini doğrudan etkileyen jeopolitik konuları sıralayacak olsak hepsinde Türkiye var. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini hak ettiği şekilde görürler.'S-400'LER İNCİRLİK'E TAŞINDI' İDDİASI: ASLI ASTARI YOKDün akşam bazı medya organlarında ve sosyal medyada gündeme gelen, 'S-400'ler İncirlik Üssü'ne taşındı' iddiasını yalanlayan Kalın, "Gündem değiştirmek için yapılan şeyler. İddialar doğru değil. Aslı astarı yok." dedi.SURİYE'DE YENİ HAREKAT OLACAK MI: TSK TEYAKKUZDAKalın, Suriye'de yeni bir harekat olup olmayacağı ile ilgili soruya, Başkan Erdoğan'ın, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini hatırlatarak yanıt verdi. Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:Bir gece ansızın' diye Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. İhtiyaç halinde bunun hesabı TSK tarafından yapılır. Biz Suriye'de hep sahadayız, sahanın dışında değiliz. Terör örgütlerinden gelebilecek saldırılara karşı önlem almak bizim sorumluluğumuz. Saldırı nereden gelirse gelsin müsade edilmeyecektir. Sınır güvenliği açısından Suriye her an teyakkuz halindedir. Türkiye'nin güvenliği açısından tam bir kararlılık içindeyiz."RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNİ ARZU ETMİYORUZ"Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları ve gerginliği doğru bulmadıklarını ifade eden Kalın, "Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı ile de görüştü. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Rus tarafı ile de Ukrayna tarafı ile de temas halindeyiz. kurulabilecek yeni diyalog kanallarının kurulup müzakere içinde çözülmesini her seferinde tekrar ediyoruz. Umarım tansiyon düşer. Üzerimize düşen sorumluluk olduğunda katkı vermek isteriz. Ne Rusya ile ne Ukrayna ile gerilim içinde olmayı arzu etmeyiz." dedi.