Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız iddialar hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır.'