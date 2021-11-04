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CNN'in üst düzey isminin gizli kamera görüntüleri çıktı! Trump...

Küresel güçler ellerindeki medya organlarını kitleleri yönlendirmek için bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun son örneği CNN’in teknik müdürü Charlie Chester oldu. Chester’ın gizli kamera görüntüleri ile ifşa olurken ünlü isim daha önce CNN olarak Trump’ın görevden alınmasına odaklandıklarını itiraf etti....

CNN'in üst düzey isminin gizli kamera görüntüleri çıktı! Trump...
Ekleme: 4.11.2021 - 13:51 Güncelleme: 4.11.2021 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
CNN'in üst düzey isminin gizli kamera görüntüleri çıktı! Trump...
Dünyanın dört bir yanında siyasi operasyon yapmak isteyen güçler, medya organlarını kitleleri ikna ve kanalize etmek için bir araç olarak
kullanıyor. Yıllardır bilinen bu gerçek; CNN örneği ile yeniden kendini kanıtlamış oldu.

CNN'İN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİNİN GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

CNN Teknik Müdürü olduğu bilinen Charlie Chester'ın sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, dünyanın dört bir yanında yayın yapan kanalın
ifşası oldu. Chester, görüntülerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmek için çalıştıklarını itiraf etti. Gizli kayıtta Chester'ın 'Trump'ın
görevden alınmasına odaklanmıştık. Bu söylenmedi ama olan buydu' dediği görülüyor.

KOVİD-19'DAN SONRAKİ YENİ POLİTİKALARI...

Charlie Chester'in itirafları Trump'la da sınırlı değil. Chester, dünyayı 2 yıldır adeta esir alan koronavirüsle ve son dönemlerde sıkça gündeme getirilen iklim kriziyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yapıyor. CNN'e bir misyon yüklendiğini itiraf eden Chester, 'Ofisimizde iklim krizine odaklanmaya başlayacağımızı duyurdular.

CNN direktörü Charlie Chester'ın gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Trump ve koronavirüs hakkında ortalığı karıştıracak sözler


Odak noktamız bu olacak. İklim değişikliği CNN'nin bir sonraki Covid olayı olacak'. sözleriyle yeni propaganda malzemesini duyurdu.

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