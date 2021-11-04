Çiftlik Bank soruşturmasında son dakika gelişmesi: İstanbul'a getirilen Fatih Aydın...

“Çiftlik Bank” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna’dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesine başlandı.

'Çiftlik Bank' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Uruguay'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirilmişti.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın'ın İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandı.Aydın'ın yanında getirdiği SD kartın incelemesi ise devam ediyor.