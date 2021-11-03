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CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...

Kütahya Belediyesi’nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen takkeli işçiye CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı tepki gösterdi. Yaşanan olaya AK Partililer tepki gösterdi.

CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...
Ekleme: 3.11.2021 - 23:55 Güncelleme: 4.11.2021 - 00:13 / Editör: Ozge Selin
CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...
Kütahya Belediyesi, sel felaketinde görev yapan personele gayretlerinden dolayı takdir belgesi verdi. Törene ise CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın sözleri damga vurdu.

TAKKELİ İŞÇİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Takdir belgesinin personele takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi. CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.

Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı. Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim." dedi.

Yaşanan olaya AK Partililer tepki gösterdi.
CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...
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