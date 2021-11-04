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CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında kendisine yöneltilen 'metres' suçlamalarına yanıt verdi. Açıklaması sırasında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf eden CHP'li başkan büyük tepki topladı.

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler
Ekleme: 4.11.2021 - 15:21 Güncelleme: 4.11.2021 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler
HP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'da yayın yapan Radyo Deva programına katıldı. Soner Çetin, canlı yayında Kod-29'dan işten çıkarılan bir kadın işçiye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Başkan Çetin kendisine yönelik 'metres' iddialarına yanıt verirken söz konusu kadın işçiye, 'Sen tutup benim gibi bir adamın namusuna laf söyleyemezsin. Beş tane metresi var falan filan... Başını mı tuttun, nereden biliyorsun?' şeklinde sözler sarf etti.

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı bir radyo programında Kod-29'dan işten çıkarılan bir kadın işçiye yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Kendisine yöneltilen 'metres' suçlamasını yanıtlarken 'Başını mı tutmuş' ifadesini kullanan Çetin, sosyal medyadan büyük tepki gördü.

Çetin sunucunun 'Bu konuyu kapatalım' diyerek araya girmesine rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:



'Edebiyle gitsin istifasını versin ayrılsın dedim. Yoksa ben bunları gerekçe gösterip işten ayıracam dedim. Onu savunan adamın ruh sağlığı ondan da bozuk. İstifa etmediği gibi milletvekilini, bilmem kimi aratıyor. Dedim kardeşim beni aramayın bu konuyla ilgili.

Velhasıl Kod-29'a tamamen uyan bir şey, işten ayırdık. Ortalığa düştüler. Söylemedik, dolaşmadık yer bırakmıyor. Halen bana düşmanlık yapıyor, yazıyor. Elinden geleni ardına koyma. Sabaha kadar yaz. Mahkemelerde hesaplaşacağız.'
CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den kadın işçiye çirkin sözler
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