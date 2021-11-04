CHP'li Antalya Belediyesi'nde eşkıyalık! Tatlı yedi diye zorla otopark ücreti ödetildi!

Antalya'da ikamet eden Kaya Şimşek (24), 24 Ekim günü, eşi ile Muratpaşa ilçesinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EKDAĞ Düden Balık Çarşı Sosyal Tesisi'ne geldi.Balık restoranında tatlı yedikten sonra eve gitmek üzere aracına binen Şimşek, otopark görevlisine fişi göstererek çıkmak istedi.'30 LİRALIK BALIK YESEYDİNİZ ÜCRETSİZDİ'‘Müşterilere ücretsizdir' tabelasının yazılı olduğu otoparkta, görevli “30 liralık balık yeseydiniz ücretsizdi ama tatlı yediğiniz için 10 lira ücret ödeyeceksiniz.” deyince Şimşek, durumu anlamsız buldu.Şimşek, itiraz ederek ödemeyeceğini söyledi. Durumu restoran görevlisine ileten Şimşek, benzer bir yanıt alınca şikayette bulunacağını söyledi.Bunun üzerine restoran görevlisi, ücret ödemeden çıkabileceklerini söyledi. Ancak otopark görevlisi, ücret ödemeleri konusunda diretip Şimşek ile tartışmaya devam etti.SOPA GETİRİP BEKLEDİBunun üzerine kulübeye giden görevli, iddiaya göre bir sopa getirerek aracın önünde beklemeye başladı.Şimşek, bu anları cep telefonu ile kayda almaya başlayınca görevli yanındaki sopayı arkasına sakladı.BELEDİYEYE BELA OKUDUVideoda Şimşek'in 'Ben buranın müşterisiyim vermiyorum.' dediği, sopayı arkasında tutan kişinin ise 'Git belediyeye şikayet et. Allah onların da belasını versin.' dediği anlar yer aldı.“34 LİRALIK TATLI YEMİŞTİK”İnsanları kandırmaya çalıştıklarını söyleyen Kaya Şimşek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Eşimle birlikte EKDAĞ'ın Düden Şelalesi'ndeki balık tesislerine gittik ve tatlı yedik. Sonrasında arabaya binerken 'müşterilere ücretsizdir' tabelasını gördüm. Otoparkçıya gittik ve fişi gösterip çıkmak istedik. Otoparkçı da 'Siz burada balık yememişsiniz, tatlı yemişsiniz. 30 liralık balık yeseydiniz ücretsizdi ama tatlı yediğiniz için ücret ödeyeceksiniz' dedi. Halbuki 34 liralık tatlı yemiştik. Ben de 'Müşterilere ücretsizdir yazıyor, siz benim hakkımı yiyorsunuz' dedim.“ŞEHİR EŞKIYALIĞI BU”Bunun üzerine aramızda sözlü münakaşa yaşandı ve beklediği kabine gidip sopa alıp geldi. 'Vuracak mısın bana' diye bağırdım. Eşim olmasaydı gerçekten aramızda kavga çıkabilirdi. Ben sırf eşim korktuğu için büyütmemeye çalıştım. Böyle şey mi olur şehir eşkıyalığı bu. 30 liralık balık yeseydim ücretsiz olacaktı ama 34 liralık tatlı yediğim için ücret vermem gerektiğini söyledi.“POLİSLERİN ÖNÜNDE 10 LİRA PARK ÜCRETİNİ VERDİM”Daha sonra 'İsterseniz kasadaki görevlilere sorun' dedi. Gittik ve resmen ağız birliği yapmışlar gibi 'Tatlı yediğiniz için ücret ödemeniz gerekiyor' dediler. Kasadaki hanımefendi bizimle birlikte geldi ve şikayette bulunacağımı söyleyince hanımefendi 'Siz çıkabilirsiniz' dedi. Polis çağırdım ve polis geldi. Uğraşmak istemediğim için şikayetçi olmadım ve polislerin önünde 10 lira otopark ücretini verdim. Ardından Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp, çektiğim videoyu da göndererek şikayette bulundum. EKDAĞ'a yönlendireceklerini söylediler ancak EKDAĞ'ı aradığımda herhangi bir şikayet gelmediğini söylediler. Ben de onlara tekrar gönderdim.”