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CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı

CHP heyetinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etti. Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle sık sık gündeme gelen CHP'li Tanrkulu'nun Mehmetçik'i ziyareti tepkilere neden oldu.

CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı
Ekleme: 4.11.2021 - 15:03 Güncelleme: 4.11.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu'nu ziyaret etti. Karakol komutanları ve nöbetteki askerlerle el sıkışıp sohbet eden CHP heyetinden Özgür Özel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak 'Mehmetçiğimizin ve komutanlarının hatırlarını sorduk. Ayaklarına taş değmesin.' ifadelerini kullandı.

SİHA'lara karşı çıkmıştı

Ziyarette, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ismi sık sık anılan Sezgin Tanrkulu'nun da olması tepkilere yol açtı. Tanrıkulu daha önce, teröristlerin vurulmasına karşı çıkıp 'Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır.' ifadelerini kullanmıştı.



Demirtaş'a 'sevgili dostum' demişti

CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş, “Edirne'ye niçin geldiğimi tahmin ediyorsunuz. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim” sözleriyle duyurmuştu.


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CHP heyetinden Mehmetçik'e ziyaret: PKK'yı destekleyen Sezgin Tanrıkulu'nun üs bölgesine gitmesi tepki topladı
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