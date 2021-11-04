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Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 zirvesine Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi damga vururken Yunanistan'ın etekleri tutuşmuştu. Başkan Erdoğan, Biden'a Dedeağaç'ta konusundaki rahatsızlığını iletmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yunanistan, Meriç'te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait 'Yanuli' karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD'ye tahsis etti. Türkiye sınırına sadece 45 kilometre mesafede, Dedeağaç'ta görülmemiş bir yığınak başladı. ABD'ye tahsis edilen üsse rekor sayıda helikopter ve tank sevk edildi.

Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...
Ekleme: 4.11.2021 - 11:21 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...
Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan 'Triantaphyllides Kampı'nda gerçekleştirilen tatbikata, geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Bulgaristan ve Dedeağaç'a tırlarla taşınan savaş araçlarına, Amerikan tarafı da katıldı.

Başkan Tayyip Erdoğan, Roma'da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a Dedeağaç konusundaki rahatsızlığını ilettiğini belirterek 'Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki 'Bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim'de ABD'nin Yunanistan'daki faaliyet alanını genişleten güncel ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'nı imzalamıştı.

Yunanistan, Meriç'te Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta (Aleksandrupolis) bulunan, kara kuvvetlerine ait 'Yanuli' karargâhını, üs olarak kullanabilmesi için ABD'ye tahsis etti. ABD finansmanı ile karargâhta 300-400 Amerikan askerini barındırabilecek şekilde ek tesisler inşa edilecek.

Aynı protokol çerçevesinde ayrıca Girit Adası'ndaki ABD Suda Deniz Üssü sahası genişletilecek. Selanik'e 92 kilometre mesafede, Litohoro ilçesindeki atış talim sahası da ABD'nin kullanımına tahsis edildi. Larisa şehri yakınındaki Stefanovikio askeri havaalanı civarında bulunan 'Yeorgula' piyade taburu karargâhı da yine ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına verildi.
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