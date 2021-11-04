  • USD: 9,66 - 9,67
  • EURO: 11,19 - 11,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Ekleme: 4.11.2021 - 10:38 Güncelleme: 4.11.2021 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Pandemide tüm dünya kontak kapatırken, biz üretim süreçlerimizi devam ettirdik.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2 ve 21.7 oranında büyüdük. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Büyük hedeflere odaklanırken, sorunlara da gözlerimizi kapatmıyoruz. Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız.

Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.

Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belkirleyerek üreticimizi ve çiftçimizi korumaya çalıştık.

Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.

Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdi!
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...
Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek
Bakan Çavuşoğlu'nan ABD açıklaması: Teklif Biden tarafından geldi...
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi ABD'den YPG/PKK'ya 50 TIR'lık silah desteği!
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!
Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme
Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'e kötü haber! İlk adım atıldı!
Gülen darbe talimatını verirken 4 alçak yanındaydı
EYT'liler nasıl emekli olacak sorusu merak edilirken sevindirici haber geldi! EYT'liye yıl ve prim yetecek
CHP'li vekillerden mecliste provokasyon! CHP'liler Bakan Varank'ın üzerine yürüdü
CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...
Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı
S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı