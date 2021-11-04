Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Merkezi'ndeki Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:Pandemide tüm dünya kontak kapatırken, biz üretim süreçlerimizi devam ettirdik.Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.2 ve 21.7 oranında büyüdük. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.Büyük hedeflere odaklanırken, sorunlara da gözlerimizi kapatmıyoruz. Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız.Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belkirleyerek üreticimizi ve çiftçimizi korumaya çalıştık.Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.