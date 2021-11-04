Bakan Pakdemirli'den merak ettiren paylaşım!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile akıllarda soru işareti bıraktı. Pakdemirli yaptığı paylaşımda, "2 bin 327 metre" ifadesine yer verirken, vatandaşlar bunun neyi ifade ettiğini merak etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların aklında soru işaretleri bıraktı. Paylaşımına "2 bin 327 metre" ifadesine yer veren Bakan Pakdemirli'nin bu paylaşımla ne anlatmak istediği ise merak konusu oldu.Pakdemirli'nin paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum gelirken, bazı kullanıcılar ifadenin, baraj yüksekliğini işaret ettiğini aktardı ve bu yönde tahminlerde bulundu.