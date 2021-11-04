Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek

Türkiye 2023 zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamalarından önce çıkanlar...'EMİSYON DEĞERLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'Emisyon değerlerini azaltma, zararlı faktörleri kontrol altına alma konusunda kararlıyız. Ekolojik koridorları millet bahçeleriyle, korunan alanlarla, ormanlarla sağlamış ve korumuş olacağız.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; 'DÜNYA AFETLERLE BOĞUŞUYOR'Müsilaj konusunda da gelinen son noktada bugün anlattığımız iklim değişikliği tüm dünyada etkisini net bir şekilde hissettiriyor. Kasırgalar, seller, tayfunlar tüm dünya bunu derinden hisseder hale geldi. Ülkemizde de afetlerin sıklığı arttı. Orman yangınları, seller, heyelanlar birçok afetleri yaşıyoruz.DENİZ SUYU SICAKLIĞI 2 DERECE ARTTIDeniz suyu sıcaklık seviyesi arttı. Tüm dünya bunu 1,5 derecede tutmak için mücadele veriyor. Müsilaj da bu değişikliğin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Kirlilik ve denizdeki durağanlık da bu etkenlere artı olarak ekleniyor.'KİMSENİN MARMARA'YI KİRLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız, ilk andan itibaren tüm kıyı illerimizle birlikte yürüttüğümüz, valilerimiz, belediyelerimizle bu deniz hepimizin diyerek bu mücadeleyi verdik. Öncelik müsilajın toplanmasıydı. Artık şu an denizlerimizde müsilaja rastlamıyoruz. Stratejik plan çerçevesinde 2024 yılına kadar arıtma tesislerinin sayısının arttırılması, teknolojilerin geliştirilmesi ve korunan alan ilan ederek sürekli ölçümlerle, karasal kirleticiler, deniz kaynaklı kirleticiler ve arıtma kirlilikleri olarak destekçi ve takipçisi olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede önemli denetimler yaptık. Birçok yerin faaliyetini durdurduk. Burada kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.'ÇEVRECİ BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve bu bize emanet olan doğayı, denizlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Kendisi ve tabi eşi Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda yoğun çalışmalarıyla bizlere ve toplumumuza öncü oldular.