  • USD: 9,66 - 9,67
  • EURO: 11,19 - 11,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek

Türkiye 2023 zirvesi Turkuvaz Medya'da gerçekleşiyor. Organizasyona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programa bir mesaj göndererek "Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek
Ekleme: 4.11.2021 - 11:20 Güncelleme: 4.11.2021 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek
Türkiye 2023 zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok önemli açıklamalarda bulundu. Kurum'un açıklamalarından önce çıkanlar...

'EMİSYON DEĞERLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Emisyon değerlerini azaltma, zararlı faktörleri kontrol altına alma konusunda kararlıyız. Ekolojik koridorları millet bahçeleriyle, korunan alanlarla, ormanlarla sağlamış ve korumuş olacağız.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; 'DÜNYA AFETLERLE BOĞUŞUYOR'

Müsilaj konusunda da gelinen son noktada bugün anlattığımız iklim değişikliği tüm dünyada etkisini net bir şekilde hissettiriyor. Kasırgalar, seller, tayfunlar tüm dünya bunu derinden hisseder hale geldi. Ülkemizde de afetlerin sıklığı arttı. Orman yangınları, seller, heyelanlar birçok afetleri yaşıyoruz.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 2 DERECE ARTTI

Deniz suyu sıcaklık seviyesi arttı. Tüm dünya bunu 1,5 derecede tutmak için mücadele veriyor. Müsilaj da bu değişikliğin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkıyor. Kirlilik ve denizdeki durağanlık da bu etkenlere artı olarak ekleniyor.

'KİMSENİN MARMARA'YI KİRLETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Marmara'da bir seferberlik ruhuyla çalıştığımız, ilk andan itibaren tüm kıyı illerimizle birlikte yürüttüğümüz, valilerimiz, belediyelerimizle bu deniz hepimizin diyerek bu mücadeleyi verdik. Öncelik müsilajın toplanmasıydı. Artık şu an denizlerimizde müsilaja rastlamıyoruz. Stratejik plan çerçevesinde 2024 yılına kadar arıtma tesislerinin sayısının arttırılması, teknolojilerin geliştirilmesi ve korunan alan ilan ederek sürekli ölçümlerle, karasal kirleticiler, deniz kaynaklı kirleticiler ve arıtma kirlilikleri olarak destekçi ve takipçisi olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede önemli denetimler yaptık. Birçok yerin faaliyetini durdurduk. Burada kimsenin Marmara Denizi'ni kirletmesine müsaade etmeyeceğiz.

'ÇEVRECİ BİR LİDERİMİZ OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIZ'

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve bu bize emanet olan doğayı, denizlerimizi, ormanlarımızı koruyacağız. Kendisi ve tabi eşi Emine Erdoğan hanımefendi de bu konuda yoğun çalışmalarıyla bizlere ve toplumumuza öncü oldular.
Bakan Dönmez duyurdu: Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü afişlerini sildirdi!
Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği üsse rekor sayıda yığınak! Yunanistan'ın safındaki ABD...
Bakan Murat Kurum'dan flaş açıklamalar: Kimseye izin verilmeyecek
Bakan Çavuşoğlu'nan ABD açıklaması: Teklif Biden tarafından geldi...
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi ABD'den YPG/PKK'ya 50 TIR'lık silah desteği!
Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar
Rus casuslara suikast talimatını verenlerin sicili kabarık çıktı!
Tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'nin il örgütleri HDPKK için ağlıyor: Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı
AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme
Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'e kötü haber! İlk adım atıldı!
Gülen darbe talimatını verirken 4 alçak yanındaydı
EYT'liler nasıl emekli olacak sorusu merak edilirken sevindirici haber geldi! EYT'liye yıl ve prim yetecek
CHP'li vekillerden mecliste provokasyon! CHP'liler Bakan Varank'ın üzerine yürüdü
CHP şaşırtmadı! Takkesi ile törene gelen işçiye mobbing...
Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı
S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

İngiliz firma çay içerek para kazanacak çalışan arıyor: Rüya gibi iş!

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Heyecanlandıran kare! Milli Muharip Uçağın ilk parçası üretildi

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Otomobil yerine fotoğrafları gönderdiler: Ben ucuz atlattım

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Vefalı köpek Fero! Alman Çoban köpeği 4 gün önce ölen sahibinin mezarının başından ayrılmıyor

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı