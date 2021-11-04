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Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri
Ekleme: 4.11.2021 - 19:41 Güncelleme: 4.11.2021 - 19:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca açıkladı: İşte 4 Kasım koronavirüs verileri
Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 34 bin 743 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,50 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 8 bin 424 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN YÜZDE 70 UYARISI:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece yüzde 59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gereklidir.' ifadelerini kullandı.

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