Bakan Çavuşoğlu'nan ABD açıklaması: Teklif Biden tarafından geldi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400'ler ile ilgili tutumuna tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin bu tutumunun müttefiiklik ruhu ile bağdaşmadığını belirtti. "Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi. " ifadelerini kullandı.TEKLİF BIDEN TARAFINDAN GELDİABD'nin PKK / YPG ile iş birliği FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S- 400'lere ilişkin tutumu müttefiiklik ruhu ile bağdaşmıyor. ABD'nin tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer bu teklif ABD tarafından Biden tarafından geldi.BAŞKAN ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİ SONRASI AÇIKLAMIŞTIBaşkan Erdoğan, Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarında ; "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz. Bunu zaten biz kendilerine her zaman söyledik ve söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte de NATO'da müttefiksek, NATO müttefiki olarak bizim ittifak halinde olduğumuz ortağımızın böyle bir şeye tevessül etmemesi gerekir. Yine aynı şekilde bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin temel önceliklerinden olan bu meselede beraber çalışmamız gerektiği hususunda bugün de mutabakata vardık. Orada da kendilerinin olumsuz bir yaklaşımı olmadı." ifadelerini kullanmıştı.Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı."