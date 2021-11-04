Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu büyükelçi kriziyle ilgili ise "Sorun büyükelçiler geri adım attığı için çözüldü" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.Doğu Akdeniz'de geri adım yokKonuşmasında, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle ilgili krize de değindi. Çavuşoğlu sorunun, büyükelçiler geri adım attığı için çözüldüğünü belirtti.Öte yandan Suriyeli mültecilerle de ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.