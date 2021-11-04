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Beyaz Gazete
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Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu büyükelçi kriziyle ilgili ise "Sorun büyükelçiler geri adım attığı için çözüldü" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Ekleme: 4.11.2021 - 21:24 Güncelleme: 4.11.2021 - 21:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de geri adım yok
Konuşmasında, "Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu büyükelçilerle ilgili krize de değindi. Çavuşoğlu sorunun, büyükelçiler geri adım attığı için çözüldüğünü belirtti.

Öte yandan Suriyeli mültecilerle de ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söyledi.
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Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de herhangi bir geri adım söz konusu değil
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