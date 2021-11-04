Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!
Muhalefetin kötü ekonomi algısını çürütecek bir açıklama da dünyaca ünlü kuruluşlardan geldi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti.
Moody's, Türkiye ekonomisi için Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracat
geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye
ekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a
çıkardı.
Moody's bugün yayınladığı 'Global Makro Görünüm 2022-23' raporunda Türkiye ekonomisi
için önemli açıklamalarda bulundu.
Kuruluş 'Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin
toparlanmasını büyütmeye devam ediyor' değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve
2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında
ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.
Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında
yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.
EBRD DE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türk
ekonomisinin bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 9 seviyesinde bir büyüme kaydetmesinin
beklendiğini belirterek, 2022 yılında ekonomide salgın sonrası normale dönüşün
yaşanmasının tahmin edildiğini kaydetti.
EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayımladı. Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu
tüm bölgelerde 2021 yıl sonu büyümesinin yüzde 5,5, 2022 yıl sonu büyümesinin ise yüzde
3,8 olması bekleniyor.
Raporda Türkiye'nin 2021 yılı Büyüme Tahmini ise yüzde 5,5'ten yüzde 9,0'a yükseltildi.
EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin soruları
yanıtladı.
Türkiye'nin salgınının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1,8
büyüme kaydettiğini hatırlatan Kelly, 'Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyüme
kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl
da devam etti.' ifadelerini kullandı.
Kelly değerlendirmesine şöyle devam etti:
'Türkiye'nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviye
olan 3,5'e geri döneceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomi toparlanırken, salgın kısıtlamaları
kaldırılırken, bu yıl ekonomik aktivitenin gücü hem iç hem de dış talepten kaynaklanıyor.
Gelecek yıl için daha düşük olan büyüme tahminimiz ise salgın sonrası normale dönüş
beklentimizi yansıtıyor.'
'ULUSLARARASI ÜRETİM MERKEZİ OLMA POTANSİYELİ VAR'
Son dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye bazı olumlu
yansımaları olabileceğine işaret eden Roger Kelly, 'Türkiye'nin salgın sonrası bağlamda
bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikle
düşünüyorum.' ifadesini kullandı.
Kelly, 'Türkiye'nin esnek üretim üssü ve çekici stratejik konumu nedeniyle daha kısa tedarik
zincirlerine yönelik trendden yararlanmak için çok iyi bir konuma sahip olduğunu
düşünüyorum. Ancak bunu başarabilmek için doğru politikaların uygulandığından emin
olunması gerekiyor.' dedi.
Makroekonomik istikrarın sağlanması ve doğrudan yabancı yatırımların artışının sağlanması
için daha öngörülebilir bir politika ortamının kilit önemde olduğunu belirten Kelly, 'Olumlu
tarafından bakarsak, yetkililer doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe cevap verecek adımlar
atıyor. Yakın zamanda doğrudan yabancı yatırımları artırmaya ve kaliteli doğrudan yabancı
yatırımları çekmeyi amaçlayan 2021 ile 2021 yıllarını kapsayan yabancı yatırım stratejisini
yayımladılar.' ifadelerini kullandı.
'TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKÇİ'
Enflasyonun Türkiye'nin hassas noktası olduğunu belirten Başekonomist Kelly, 'Biz resmi
olarak enflasyon tahminleri yapmıyoruz. Ancak Merkez Bankası geçen günlerde, bu yıl için yıl
sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttiği son enflasyon raporunu yayınladı. Bu
kısmen arz yönlü faktörlerle ilgili. Bana kalırsa, bu rakam oldukça gerçekçi görünüyor.'
değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirim kararlarını da
yorumlayan Kelly, 'Gelen mesaj, merkez bankası cari hesap açığını azaltmaya çalışırken, sırada
daha fazla faiz indirimi olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bu, son haftalarda aldığımız yeni
bir mesaj.' değerlendirmesinde bulundu.
Başekonomist Kelly, ilerleyen dönemde daha fazla parasal gevşeme adımlarının atılması
durumunda, 2022 yıl sonunda enflasyonun merkez bankasının tahmininin biraz daha
üzerinde gerçekleşebileceğini söyledi.
'PARİS ANLAŞMASI'NIN KABULÜ TÜRKİYE'NİN KONUMU İÇİN FAYDALI'
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasın son derece olumlu bir adım olduğuna işaret
eden Roger Kelly, 'Kesinlikle daha yeşil bir yaklaşımı benimsemenin sadece gezegen için
değil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ve Avrupa pazarlarındaki konumu için de faydalı
olduğunu düşünüyorum.' dedi.
Kelly, 'Türkiye'nin yabancı sermayeye bağımlılığı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik
konusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsemenin finansman çekmeye devam etmesine
yardımcı olacağı anlamına geliyor.' ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSAT VE RİSKLER
Türkiye'nin gelecek dönemde tedarik zincirlerindeki sorunları avantaja çevirebileceğine işaret
eden EBRD Bölgesel Başekonomisti Kelly, 'Türkiye, kısa tedarik zincirlerine yönelik eğilimden
yararlanmak için iyi bir konumda. Türk makamları, firmaların yalnızca değer zincirlerine
katılımlarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla katma değerli ürün üretmelerini,
Türkiye'nin yapısal cari açığının kapatılmasına yardımcı olmalarını sağlamak için uyguladığı
politikaları giderek artırmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.
'Ayrıca turizmin yeniden canlandığını gördük. Bu, bu yılki toparlanmayı desteklemeye
yardımcı oldu. Yani (önümüzdeki döneme ilişkin) pozitif olmak için pek çok neden var. Son
dönemde küresel bazda salgın vakalarındaki artış iç ve dış talebi etkileyebilir, yükselen Emtia
fiyatları Türkiye'de enflasyon ve büyüme üzerinde baskı oluşturabilir' diyen Kelly sözlerini
şöyle tamamladı:
'Küresel enflasyon, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide, Türkiye'ye sermaye
akımlarını etkileyebilecek sıkılaştırıcı politikaları geri getiriyor Şimdi Türkiye bu risklerin
akımlarını etkileyebilecek sıkılaştırıcı politikaları geri getiriyor. Şimdi, Türkiye bu risklerin
bazılarını etki edecek pek fazla bir şey yapamıyor olabilir ancak bunlara (gelişmelere) uygun
bir şekilde yanıt verebilir. Bu da politikanın Ortodoks ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini
sağlamak anlamına gelir.'