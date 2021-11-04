Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!

Moody's, Türkiye ekonomisi için Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracatgeliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiyeekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'açıkardı.Moody's bugün yayınladığı 'Global Makro Görünüm 2022-23' raporunda Türkiye ekonomisiiçin önemli açıklamalarda bulundu.Kuruluş 'Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nintoparlanmasını büyütmeye devam ediyor' değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılındaise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılındayüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.EBRD DE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİAvrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkekonomisinin bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 9 seviyesinde bir büyüme kaydetmesininbeklendiğini belirterek, 2022 yılında ekonomide salgın sonrası normale dönüşünyaşanmasının tahmin edildiğini kaydetti.EBRD Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayımladı. Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğutüm bölgelerde 2021 yıl sonu büyümesinin yüzde 5,5, 2022 yıl sonu büyümesinin ise yüzde3,8 olması bekleniyor.Raporda Türkiye'nin 2021 yılı Büyüme Tahmini ise yüzde 5,5'ten yüzde 9,0'a yükseltildi.EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin sorularıyanıtladı.Türkiye'nin salgınının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1,8büyüme kaydettiğini hatırlatan Kelly, 'Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyümekaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yılda devam etti.' ifadelerini kullandı.Kelly değerlendirmesine şöyle devam etti:'Türkiye'nin bu yıl yüzde 9 civarında büyüyeceğini, gelecek yıl ise daha sürdürülebilir seviyeolan 3,5'e geri döneceğini öngörüyoruz. Küresel ekonomi toparlanırken, salgın kısıtlamalarıkaldırılırken, bu yıl ekonomik aktivitenin gücü hem iç hem de dış talepten kaynaklanıyor.Gelecek yıl için daha düşük olan büyüme tahminimiz ise salgın sonrası normale dönüşbeklentimizi yansıtıyor.''ULUSLARARASI ÜRETİM MERKEZİ OLMA POTANSİYELİ VAR'Son dönemde küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye bazı olumluyansımaları olabileceğine işaret eden Roger Kelly, 'Türkiye'nin salgın sonrası bağlamdabölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu kesinlikledüşünüyorum.' ifadesini kullandı.Kelly, 'Türkiye'nin esnek üretim üssü ve çekici stratejik konumu nedeniyle daha kısa tedarikzincirlerine yönelik trendden yararlanmak için çok iyi bir konuma sahip olduğunudüşünüyorum. Ancak bunu başarabilmek için doğru politikaların uygulandığından eminolunması gerekiyor.' dedi.Makroekonomik istikrarın sağlanması ve doğrudan yabancı yatırımların artışının sağlanmasıiçin daha öngörülebilir bir politika ortamının kilit önemde olduğunu belirten Kelly, 'Olumlutarafından bakarsak, yetkililer doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe cevap verecek adımlaratıyor. Yakın zamanda doğrudan yabancı yatırımları artırmaya ve kaliteli doğrudan yabancıyatırımları çekmeyi amaçlayan 2021 ile 2021 yıllarını kapsayan yabancı yatırım stratejisiniyayımladılar.' ifadelerini kullandı.'TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKÇİ'Enflasyonun Türkiye'nin hassas noktası olduğunu belirten Başekonomist Kelly, 'Biz resmiolarak enflasyon tahminleri yapmıyoruz. Ancak Merkez Bankası geçen günlerde, bu yıl için yılsonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttiği son enflasyon raporunu yayınladı. Bukısmen arz yönlü faktörlerle ilgili. Bana kalırsa, bu rakam oldukça gerçekçi görünüyor.'değerlendirmesinde bulundu.Son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen faiz indirim kararlarını dayorumlayan Kelly, 'Gelen mesaj, merkez bankası cari hesap açığını azaltmaya çalışırken, sıradadaha fazla faiz indirimi olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bu, son haftalarda aldığımız yenibir mesaj.' değerlendirmesinde bulundu.Başekonomist Kelly, ilerleyen dönemde daha fazla parasal gevşeme adımlarının atılmasıdurumunda, 2022 yıl sonunda enflasyonun merkez bankasının tahmininin biraz dahaüzerinde gerçekleşebileceğini söyledi.'PARİS ANLAŞMASI'NIN KABULÜ TÜRKİYE'NİN KONUMU İÇİN FAYDALI'Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasın son derece olumlu bir adım olduğuna işareteden Roger Kelly, 'Kesinlikle daha yeşil bir yaklaşımı benimsemenin sadece gezegen içindeğil, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ve Avrupa pazarlarındaki konumu için de faydalıolduğunu düşünüyorum.' dedi.Kelly, 'Türkiye'nin yabancı sermayeye bağımlılığı, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikkonusunda daha proaktif bir yaklaşım benimsemenin finansman çekmeye devam etmesineyardımcı olacağı anlamına geliyor.' ifadesini kullandı.TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSAT VE RİSKLERTürkiye'nin gelecek dönemde tedarik zincirlerindeki sorunları avantaja çevirebileceğine işareteden EBRD Bölgesel Başekonomisti Kelly, 'Türkiye, kısa tedarik zincirlerine yönelik eğilimdenyararlanmak için iyi bir konumda. Türk makamları, firmaların yalnızca değer zincirlerinekatılımlarını artırmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla katma değerli ürün üretmelerini,Türkiye'nin yapısal cari açığının kapatılmasına yardımcı olmalarını sağlamak için uyguladığıpolitikaları giderek artırmaktadır.' değerlendirmesinde bulundu.'Ayrıca turizmin yeniden canlandığını gördük. Bu, bu yılki toparlanmayı desteklemeyeyardımcı oldu. Yani (önümüzdeki döneme ilişkin) pozitif olmak için pek çok neden var. Sondönemde küresel bazda salgın vakalarındaki artış iç ve dış talebi etkileyebilir, yükselen Emtiafiyatları Türkiye'de enflasyon ve büyüme üzerinde baskı oluşturabilir' diyen Kelly sözlerinişöyle tamamladı:'Küresel enflasyon, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide, Türkiye'ye sermayeakımlarını etkileyebilecek sıkılaştırıcı politikaları geri getiriyor Şimdi Türkiye bu risklerinakımlarını etkileyebilecek sıkılaştırıcı politikaları geri getiriyor. Şimdi, Türkiye bu risklerinbazılarını etki edecek pek fazla bir şey yapamıyor olabilir ancak bunlara (gelişmelere) uygunbir şekilde yanıt verebilir. Bu da politikanın Ortodoks ve şeffaf bir şekilde yürütülmesinisağlamak anlamına gelir.'