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AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme

AK Parti, bir süre üzerinde çalışılan ancak bekleme alınan sahte fatura düzenlemesini raftan indirdi. AK Parti kurmayları bu konuda bir çalışma yapmaya başladı. Yapılacak düzenleme ile sahte faturada zincirleme cezanın kaldırılması üzerinde duruluyor. Sahte fatura cezaları özellikle de petrol ve enerji sektörüne ilgilendiriyor. Verilen hapis cezalarının ise yükseltilmesi üzerinde duruluyor.

AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme
Ekleme: 4.11.2021 - 10:33 Güncelleme: 4.11.2021 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme
Sahte faturaya ilişkin düzenleme başlatılması daha önceki yasama yılında gündeme gelmiş ve bu konuda bir çalışma yapılmıştı. Ancak son anda düzenleme askıya alınarak gündemden düşmüştü.

TEKRAR GÜNDEME ALINDI

Kamuoyundan gelen yoğun talepler üzerine AK Parti kurmayları sahte fatura düzenlemesini tekrar gündemlerine aldı.

CAYDIRICILIK ORTADAN KALKMADAN ADIM ATILACAK

Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. İlgili bakanlıklar da temasa geçilerek cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırmadan ne tür bir adım atılabileceğine bakılacak.

ZİNCİRLEME CEZA VERİLMEYECEK

Düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde yapılacak. Üzerinde düşünülen formüle göre sahte faturaya zincirleme ceza verilmeyecek. Suçu işleyenler aynı zamanda etkin pişmanlıktan da yararlanabilecek.

HAPİS CEZALARI YÜKSELTİLECEK

Suçun caydırıcılığının ortadan kalkmaması için verilen hapis cezalarının ise yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenlemenin özellikte petrol ve enerji sektöründe yüksek bedelleri içeren sahte fatura ve vergi kaçakçılığı anlamına gelen büyük sonuçlarının olduğu belirtiliyor.
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AK Parti uzun süredir beklenen çalışmayı tekrar gündeme aldı! Sahte faturaya özel düzenleme
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