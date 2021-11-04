AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor

Toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyetine dönüştüğünü söyleyen Kabaktepe, eleştirilerine Twitter'da yayınladığı mesajda da yer verdi.Kabaktape, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YÖNETİLEMİYORCHP yönetiminde İBB'nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü. 14 aydır açılamayan Şirinevler-Atatürk Havalimanı Metrosu İstanbullular için çileye dönüştü. Seçim döneminde ‘Megabüs' vadedenler, İstanbulluları ‘Megakuyruk'lara mahkûm etti.Toplu taşımayı daha da iyileştirmek şöyle dursun, işleyen sistemi dahi yönetemeyenlerin AK Parti icraatlarını ‘Ben yaptım' diye pazarlaması; 2,5 yılda reklamını yapmaya değecek bir eser inşa edemediklerinin apaçık ispatıdır.İstanbul'un âtıl yılları 2024'te son bulacak. Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle İBB'yi yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yılın inşası için çalıştığımız gibi, geçmiş 5 yılın ihmallerini de tamamlayacağız. İstanbul'da her şey yoluna girecek.