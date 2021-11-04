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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son dönemde toplu taşımada yaşanan sorunlar nedeniyle İBB yönetimini eleştirdi. Kabaktape, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor
Ekleme: 4.11.2021 - 16:52 Güncelleme: 4.11.2021 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da toplu taşıma yönetilemiyor
Toplu taşımadaki ihmallerin vatandaşlar için büyük eziyetine dönüştüğünü söyleyen Kabaktepe, eleştirilerine Twitter'da yayınladığı mesajda da yer verdi.

Kabaktape, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.



İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YÖNETİLEMİYOR

CHP yönetiminde İBB'nin işleyen toplu taşıma sistemi dahi çöktü. 14 aydır açılamayan Şirinevler-Atatürk Havalimanı Metrosu İstanbullular için çileye dönüştü. Seçim döneminde ‘Megabüs' vadedenler, İstanbulluları ‘Megakuyruk'lara mahkûm etti.

Toplu taşımayı daha da iyileştirmek şöyle dursun, işleyen sistemi dahi yönetemeyenlerin AK Parti icraatlarını ‘Ben yaptım' diye pazarlaması; 2,5 yılda reklamını yapmaya değecek bir eser inşa edemediklerinin apaçık ispatıdır.

İstanbul'un âtıl yılları 2024'te son bulacak. Allah'ın izni, milletimizin takdiriyle İBB'yi yeniden eser ve hizmet vizyonuna dönüştüreceğiz. Önümüzdeki 5 yılın inşası için çalıştığımız gibi, geçmiş 5 yılın ihmallerini de tamamlayacağız. İstanbul'da her şey yoluna girecek.
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