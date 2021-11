Türkiye bu iki olayı konuştu! Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili hakkında flaş gelişme: Aynı yerde...

Türkiye, samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz ve kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulanan Müslüme Yağal'a ağladı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar....İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi.Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti.Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü.TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU İKİ OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı.Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi.MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜGülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.BAŞAK CENGİZ'İN KATİL ZANLISI DA AYNI HAPİSHANEDEİstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldürmesinin ardından tutuklanan Can Göktuğ Boz da Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu.BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI...İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı.Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı.Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dediÖzel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.