  • USD: 12,66 - 12,68
  • EURO: 14,28 - 14,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme açıklaması! Kritik ihracat detayı...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, üçüncü çeyrek büyümesi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Muş, "Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme açıklaması! Kritik ihracat detayı...
Ekleme: 30.11.2021 - 11:48 Güncelleme: 30.11.2021 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme açıklaması! Kritik ihracat detayı...
Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme kaydederek diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyümeyi değerlendirdi. Muş, büyüme oranlarına ihracatın etkisini rakamlarla paylaştı.

BAKAN MEHMET MUŞ'TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3. Çeyrekte %7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin %92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek.

TÜRKİYE BÜYÜME ODAKLI POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ihracat rakamlarında rekor üstüne rekor kırarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüme, istihdam ve kalkınma ekseninde bir politika sürdüreceğini ve bu konuda kararlı olduklarını bildirmişti.


Türkiye ile İran arasında bir ilk: Doğal gazda yeni dönem başlayacak
İstanbul'u lodos vurdu! Çatı ile beraber uçtular... Vatandaşlar gözlerine inanamadı...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor, asgari ücret pazarlığı başlıyor: İşte asgari ücret için beklenen zam oranı
Millet İttifakı ile ilgili flaş iddia: 'Abdullah Gül için görevlendirildi'
DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı
FETÖ'de yeni bir kavram daha ortaya çıktı: Nöbetçi imamlık!
FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti: Soyadı artık 'Freedom'
Deniz taştı yollar kapandı: Suyun evlere girmesine ramak kaldı
Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması geldi! 'Gündemin gereğini yapacağız'
MSB'den F-35 açıklaması! 2022'de ABD'de yapılacak
Bahçeli: Mansur Yavaş bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan büyüme açıklaması! Kritik ihracat detayı...
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var...
Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!
Avustralya'da korkunç rapor! Parlamentodaki kadınların yüzde 63'ü cinsel tacize uğruyor
Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar
Cumhuriyet işçileri kovdu! Protestoya karşı kapıya polis istedi
Fırtınanın bilançosu ağır oldu: 5 kişi hayatını kaybetti! İşte il il yaşanan son gelişmeler
BDDK'dan faizsiz bankacılık için flaş düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Pandemi sonrası eğitimde yeni dönem! 3 kritik gündem maddesi masada
Koronavirüse karşı sakız üretildi

Koronavirüse karşı sakız üretildi

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Karısını kıskandı, işlediği cinayetin romanını yazdı!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!

Lodos mağdurları müjde! Tazminat alabilirsiniz!