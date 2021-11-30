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Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik (30 Kasım 2021) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları
Ekleme: 30.11.2021 - 20:44 Güncelleme: 30.11.2021 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Sosyal medyadan son verileri yorumlayan Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.


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Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları
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