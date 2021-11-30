Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosu | 30 Kasım 2021 vaka vefat aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığı, günün vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren Kovid-19 tablosunu açıkladı.Sosyal medyadan son verileri yorumlayan Bakan Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." dedi.