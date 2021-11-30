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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...
Ekleme: 30.11.2021 - 09:11 Güncelleme: 30.11.2021 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, '13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, '13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.' dedi.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...
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