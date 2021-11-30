Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, '13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.' ifadelerini kullandı.Bakan Koca, '13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.' dedi.