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Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı!

NATO'dan yapılan Ukrayna açıklamalarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir yanıt geldi. Putin, NATO’nun askeri altyapısını Ukrayna’da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna’ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova’ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz." ifadelerine yer verdi. .

Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı!
Ekleme: 30.11.2021 - 19:20 Güncelleme: 30.11.2021 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı!
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN TEHDİT!"

Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullandı.

Polonya ve Romanya'ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." dedi..

"KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

NATO'nun Ukrayna'ya da benzer sistemleri yerleştirilmesinin Rusya için sorun teşkil edeceğini vurgulayan Putin, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Eğer hipersonik silahlar yerleştirilirse uçuş süresi 5 dakika olur. Biz de bizi bu şekilde tehdit edenlere karşı bir şey geliştirilmeliyiz." diye konuştu.

Rusya'nın da hipersonik füze geliştirdiğine değinen Putin, "Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir ama umarım durum buraya varmaz. Dünya toplumu için sağduyu ve sorumluluk duygusunun hakim olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu..

PUTIN ADAY OLACAK MI?

Putin, 2024'te sona erecek başkanlık döneminin ardından tekrar aday olup olmayacağına yönelik soruya, "Aday olup olmayacağıma henüz karar verilmedi. Ancak aday olabilme hakkımın var olması, iç siyasi durumu istikrara kavuşturuyor." yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den NATO'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı!
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