MSB: 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 7 kişinin yakalandığı açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 7 kişinin yakalandığı açıklandı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.