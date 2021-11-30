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Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul iki gündür lodos, fırtına ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında... Dün sabah saatlerinde başlayan fırtına ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Çatılar uçtu. Dün gece etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Maltepe'de iskeleye demirli olan gemi karaya oturdu. Geminin akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı...

Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
Ekleme: 30.11.2021 - 10:19 Güncelleme: 30.11.2021 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
Maltepe'de kuvvetli lodos nedeniyle akşam saatlerinde iskeleye demirli olan bir gemi halatının kopması sonucu kıyıya oturdu. Dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi gece saatlerinde su alarak battı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodosun etkisiyle akşam saatlerinde Kumcular İskelesine demirli gemilerden AYİS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu.



Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı.



Gemi sahiplerinin arkadaşı olduğunu söyleyen Kerim Kılıç, "Şimdi zaten bu hava üç gündür dört gündür beklenen bir havaydı.
Cumadan başladı, 3-5 dediğimiz bir hava bu şimdi, yalnız 5-7'ye kadar çıktı bu hava.

Şu an battı. Sabah daha şiddetli bir hava daha var oda aşağı yukarı beş altı gibi diğer gemiye baştan hafif dokunuyor." dedi.



Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
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