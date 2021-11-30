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Kadına şiddetin son mağduru 'başsavcı' oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı

Samsun'da Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Selami Taşçı hakkında adli soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Savcısı M.G.'yi takıntı haline getirdi. Doktorun tacizlerinden bıkan kadın başsavcıya, polis koruması verilse de doktor, bir şekilde makam odasına girdiği savcıyı öldürmeye çalıştı. Ölümden son anda kurtulan kadın savcının boynunda boğulma izleri oluştu. Olay yerinde gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında, 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 1 ay istirahat raporu alan Cumhuriyet Savcısı, Hakimler Savcılar Kuruluna başvurarak görev yerinin değiştirilmesini talep etti.

Kadına şiddetin son mağduru 'başsavcı' oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı
Ekleme: 30.11.2021 - 10:13 Güncelleme: 30.11.2021 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Kadına şiddetin son mağduru 'başsavcı' oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı
Samsun'un bir ilçesindeki, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Selami Taşçı, hakkında adli bir soruşturma yürüten Cumhuriyet Başsavcısı M.G'yi öldürmeye çalıştı.

SORUŞTURMAYI HAZMEDEMEDİ

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Samsun'da meydana geldi. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Selami Taşçı, bir vatandaş tarafından adli makamlara ihbar edildi. Vatandaşın ihbarı üzerine Taşçı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürüten adliyenin kıdemli savcısı M.G.'ydi. Vekâleten Başsavcılık görevini yürüten Cumhuriyet Savcısı kadın, Taşçı hakkındaki soruşturmayı sürdürürken, Doktor iddiaya göre bu olayı hazmedemedi.

Hakkında soruşturma yürüten savcıyı takıntı haline getiren Taşçı, defalarca adliyeye gelerek savcıyı rahatsız etmeye başladı. Cumhuriyet Savcısı, doktorun taciz ve tehditlerinden korkunca adli makamlara başvurdu. Savcıya, çağrılı polis koruması tahsis edildi.

MAKAM ODASINDA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Günlerce süren taciz ve takipler sonrası Doktor Taşçı, bir gün adliyeye geldi. Bir fırsatını bularak M.G.'nin makam odasına girdi. İkili arasında önce sözlü münakaşa yaşandı. Tartışma sırasında Selami Taşçı, iddiaya göre savcı kadını boğmaya çalıştı. Ölümden bir şekilde kurtulan savcının imdadına ise adliye görevlileri koştu. Savcı M.G. feci şekilde darp edildi.

BOYNUNDA BOĞULMA İZLERİ

Olay yerinde gözaltına alınan Doktor Taşçı, Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi altına alınan savcının, boynunda boğma girişimine bağlı izler oluştu. 1 ay istirahat raporu verilen Cumhuriyet Savcısı, Hakimler Savcılar Kuruluna başvurarak görev yerinin değiştirilmesini talep etti. Talebi kabul edilen Cumhuriyet Savcısı M.G., başka bir ile görevlendirildi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DAVASI

Selami Taşçı hakkında, M.G.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunduğu soruşturma tamamlandı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşçı hakkında 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Selami Taşçı, Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Diğer taraftan bir Başsavcıya makamında yapılan saldırı yargı camiasında infiale neden oldu.
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