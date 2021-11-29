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İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı olan yine vatandaşa oldu...

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka ve Konak'ta deniz taştı.

İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı olan yine vatandaşa oldu...
Ekleme: 29.11.2021 - 11:29 Güncelleme: 30.11.2021 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı olan yine vatandaşa oldu...
İzmir'de, Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in herhangi bir önlem aldığı bilinmezken, Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, dün saat 08.25'te iptal edilmişti.

İzmir'in Konak ilçesinde de bugün lodos fırtınası nedeniyle deniz taştı.

Cumhuriyet Meydanı ile Kordonboyu'nda dalga boylarının yükselmesinin ardından taşkınlar oluştu. Sahil bandındaki yürüyüş yolları ile kara yolu su altında kaldı.

Sabah işe giden vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Kordon'daki bazı iş yerlerinin su baskınlarına karşı önlem aldığı görüldü.
Seferler aksıyor

İZDENİZ'den yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamadığı belirtildi.

Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.

Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemediği belirtildi.
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