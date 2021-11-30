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İstanbul'da Kuvvetli lodos! İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'dan önemli açıklamalar

Meteoroloji ve AKOM günler önce İstanbul'da şiddetli lodosa karşıı uyarı yapmıştı. Dün başlayan şiddetli fırtına İstanbul'da etkili olmuş ve hayatı olumsuz etkilemişti. Fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz konuyla ilgili canlı yayında uyarılarda bulundu

İstanbul'da Kuvvetli lodos! İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 30.11.2021 - 14:41 Güncelleme: 30.11.2021 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Kuvvetli lodos! İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz'dan önemli açıklamalar


Meteoroloji ve AKOM günler önce İstanbul'da şiddetli lodosa karşıı uyarı yapmıştı. Dün başlayan şiddetli fırtına İstanbul'da etkili olmuş ve hayatı olumsuz etkilemişti. Fırtına bugün de etkisini sürdürüyor. Son olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz konuyla ilgili canlı yayında uyarılarda bulundu.

Özellikle şiddetli rüzgarda dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirten Yılmaz, muhtemel gerçekleşebilecek, çatı uçmalarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

İşte Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

Acil müdahale ekipleri ihbar noktolarına yönlendirilerek müdahaleler yapılmıştır.

528 çayı uçması 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışıüğı devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır.

Yapılarda meydana gelen hasarlarınt tespitine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
46 vatandaşımız yaralandı 4 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Vatandaşlarımız, fırtına anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı balkondaki ve çatılardaki eşyaların sabitlemelidir. Dışarıdaki vatandaşlarımız binalardan düşebilecek eşyalara karşı dikkatli olmalıdır.

ZEHİRLENMELERE KARŞI DİKKAT
Baca gazı ve şofben zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı. Araçlar kapalı otoparklara park edilmedi, bu mümkün değilse ağaç altı duvar yanı gibi alanlara park edilmemelidir.

Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.
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