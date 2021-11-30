İki askerimizi şehit etmişti! Bahoz Erdal'ın koruması 'Memed Amed' kod adlı terörist yakalandı

PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı. Memed Amed kod adlı PKK'lı terörist Şırnak'ta iki askerimizi şehit etmişti.OPERASYONUN DETAYLARIOperasyona ait bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı."Memed Amed" kod alı PKK'lının 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor. Daha sonra pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılıyor.Güvenlik güçleri bu PKK'lının izini takip ediyor ve bir eve operasyon düzenleniyor evde dijital veriler elde ediliyor. Bu veriler incelendiğinde ise bu PKK'lının KCK yürütme konsey üyesi Rıza Altun ve buna PKK'lı birçok teröristle fotoğrafları ortaya çıkıyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıyor ve hemen sonrasında operasyon gerçekleşiyor. Aynı zamanda örgüt mensubunun verdiği ifade de önemli soruşturma bunla birlikte iyice derinleşiyor.