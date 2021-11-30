Gaziantep’te korkunç görüntü! 3 aylık bebek öldüresiye dövüldü!

Gaziantep'te korkunç bir olay gerçekleşti. Cani baba, 3 aylık bebeğini feci şekilde darp etti. O anlar evdeki gizli kamera tarafından böyle görüntülendi.

Yürekleri sızlatan olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Bir cani, 3 aylık bebeği darp etti.Dehşet anları evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Tüyler ürperten görüntüler sosyal medyaya yüklendi.Bunun üzerine Gaziantep Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.