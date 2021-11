Fırtınanın bilançosu ağır oldu: 5 kişi hayatını kaybetti! İşte il il yaşanan son gelişmeler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türkiye genelindeki olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden 2 bin 75 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanırken, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşın yaralandığı ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.AFAD İL İL SON DURUMU AÇIKLADIAFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları yaşanan illerdeki son durum ile ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada olumsuzluk yaşanan illerdeki son durum şöyle:'İSTANBUL29.12.2021 tarihinde İstanbul ili genelinde meydana gelen ve hızı zaman zaman 100 km/s üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden olmuştur. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 2075 ihbar alındığı bildirilmiştir.BURSA26-29.12.2021 tarihleri arasında meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle 64 ağaç devrilmesi, 81 tehlike arz eden parça ihbarı, 45 çatı uçması, 1 trafik kazası, 11 tabela uçması ve 7 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 209 olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olaylarda an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.BOLU29.12.2021 tarihinde meydana gelen şiddetli rüzgâr nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçması olayı meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bilgisi alınmıştır.KOCAELİ28-29 Kasım 2021 tarihinde il genelinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınadan dolayı 123 çatı uçması, 5 tehlike arz eden olay, 23 ağaç devrilmesi, 1 direk devrilmesi, 1 baca yıkılması, 1 iskele kalıbı çökmesi, 2 minare yıkılması, 4 su taşkını, 14 sera hasarı, 6 araç hasarı, 1 duvar çökmesi, 2 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 184 olay meydana gelmiştir. Ayrıca il genelinde 60 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından çalışmalar devam etmektedir.